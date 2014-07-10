券商观点：中期货币工具呼之欲出，定向降低薄弱环节融资成本--民生证券

路透北京7月10日 - 针对中国人民银行行长周小川在中美战略与经济对话期间的发言，民生证券发布报告称，中期货币政策工具PSL呼之欲出，推动货币调控手段数量型调控往价格型调控转型，并直接为“调结构”领域提供低成本资金，定向降低薄弱环节融资成本。

民生证券报告表示，周小川对于“准备用短期和中期政策工具来引导利率水平”的表述，与此前资本市场热议的PSL一致。新的工具将会要求抵押品，并取代再贷款引导中期政策利率。

对于减少外汇干预的表述，报告称，未来人民币汇率双向波动将常态化，新增外汇占款规模仍将维持低位。央行希望借用人民币汇率波动打破资本单边流入，为资本账户开放做准备的同时，加强货币政策主动权。

报告预计，利率市场化未来会逐步放开，在顺序上基本遵循先外币后本币，先贷款后存款，先长期后短期，先大额后小额的利率市场化路径。在推进的过程中，也会适时引入存款保险制度。

报告认为，利率市场化必须以国企改革、投融资体制改革为基础。能否让国有企业和地方融资平台成为真正的自负盈亏、风险自担的市场主体，是利率市场化改革成功的关键。

报告称，利率市场化改革最大的难题在于国有企业和地方融资平台并非市场化主体，存在预算软约束问题。利率市场化对银行负债端成本的冲击会迫使银行加大资产端风险偏好，在盈利压力下势必导致资产配置向上述部门倾斜。而上述部门运行效率低下以及还款能力弱，会加剧金融体系脆弱性，并对其他具有盈利能力的经营主体产生挤出效应。

周小川表示，国际市场依旧不太平静，各国货币政策调整会引起一些波动。报告对此认为，在欧央行加码宽松的基调下，中国央行对外汇占款未来是否卷土重来仍存担忧。之前支持棚户区和基建等长期限投资项目的再贷款不易收回。外汇占款一旦回流，易导致基础货币超发。