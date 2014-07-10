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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 15:51 BJT

中美关系：中美将增强反恐合作和军方关系--中国国务委员

路透北京7月10日 - 中国国务委员杨洁篪周四表示，中美两国已经同意加强反恐合作和军方关系。

他是在两国高层谈判结束时作出上述表态的。

此外，他还希望美国不要在东海和南海问题上选边站，并称不应将网络作为损害别国的工具。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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