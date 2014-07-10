路透伦敦7月10日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：回升走势似乎更加稳健。市场似乎还没准备好向下测试非常重要的近期低点1.3503美元，以及2012-2014年上行趋势线位置1.3496。这两个价位仍是破底跌至1.2750的关键点。虽然200周均线位置1.3424及55个月均线位置1.3394可能在下跌过程提供一些短暂支撑。

英镑/美元：似乎抗拒向下突破，盘中的艾略特波浪计算暗示修正阶段或许已结束，短线可能向上攻坚。240分钟图上的TD阻力位在1.7200美元，只要仍在阻力位下方，不能排除可能暂时回落到1.70。

澳元/美元：因澳洲就业数据不错而引发的隔夜急升涨势非常短暂，但已经足以引发停止单清掉一些仓位。我们仍认为从55日均线位置0.9342美元起涨的这段走势只是修正，并且猜测现在澳元将会走软。但今天我们将退场再观察一天汇价走势。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3634 1.3644 -0.07 -0.81 1.3745

美元/日圆 101.48 101.62 -0.14 -3.63 105.30

欧元/日圆 138.36 138.63 -0.19 -4.34 144.63

美元/瑞郎 0.8908 0.8909 -0.01 -0.22 0.8928

英镑/美元 1.7135 1.7156 -0.12 +3.50 1.6556

美元/加元 1.0653 1.0650 +0.03 +0.31 1.0620

澳元/美元 0.9371 0.9408 -0.39 +5.14 0.8913

新西兰元/美元 0.8819 0.8819 +0.00 +7.47 0.8206

欧元/瑞郎 1.2148 1.2151 -0.02 -1.00 1.2271

欧元/英镑 0.7955 0.7951 +0.05 -4.12 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2244 9.2626 -0.41 +4.26 8.8474

美元/挪威克朗 6.1574 6.1510 +0.10 +1.50 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价