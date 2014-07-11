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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 09:09 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.69%，上日加权利率3.7825%

路透上海7月11日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.69%，上日该期限加权平均利率为3.7825%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.69% 4.00% 3.7825%

周四，银行间市场质押式回购总成交金额8,500.55亿元，较上日的9,267.65亿元回落；其中，隔夜品种成交6,377.87亿元，上日为6,438.70亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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