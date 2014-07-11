中国货币市场：七天回购开盘报3.69%，上日加权利率3.7825%

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透上海7月11日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.69%，上日该期限加权平均利率为3.7825%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.69% 4.00% 3.7825%
周四，银行间市场质押式回购总成交金额8,500.55亿元，较上日的9,267.65亿元回落；其中，隔夜品种成交6,377.87亿元，上日为6,438.70亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿