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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 16:08 BJT

印尼央行：将指标利率维持于7.5%，符合市场预期

路透雅加达7月10日 - 印尼央行周四政策会议维持指标利率在7.50%不变，符合外界普遍预期。

路透访问的11名分析师先前全数预计，印尼央行将连续第八个月维持政策利率 在7.50%不变。

央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。

去年6-11月间，印尼央行总共调升指标利率175个基点，以支撑卢比 、对抗通胀及抑制经常帐赤字。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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