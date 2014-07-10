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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 16:19 BJT

香港股市：小幅收高，受美联储会议记录推动

香港地产股收复周三的多数失地。全球利率处于低位，是这些个股价格及香港地产价格的主要支撑因素。

长江实业 涨2%。新世界发展 涨1.1%。

中国银行 跌0.9%，拖累恒指。中央电视台周三报导，中国银行的“优汇通”业务不符合外汇管理相关规定。在操作中，银行和移民中介相互勾结，帮客户造假洗钱。但周三稍晚，中国银行否认了这一报导。

日本迅销(Fast Retailing)香港上市股票 涨1.4%。日本迅销公布截至5月的九个月营业利润上升9.9%。(完)
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