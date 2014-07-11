《台湾金融市场一周展望》台股惊奇之旅或遇休息站，电子业法说扮撑盘要角

* 资金行情渐告段落，企业获利主导股市

* 公债苦苦挣扎，五年债标售为关键

* 台币市场关注叶伦听证

记者 林妙容

路透台北7月11日 - 台湾股市〞惊惊涨〞之旅虽然还没到站，但或有机会随美股暂时小幅回档休息。随着下周重量级电子业法人说明会登场，美股英特尔 及台股台积电 、大立光 遥相呼应，加上苹果 新机拉货题材不断，电子股仍将扮演撑盘要角。

美国联邦储备理事会已透露将在10月结束购债的共识，随着资金行情渐告段落，摩根亚洲首席市场策略师许长泰认为，未来将回归企业获利驱动的基本面，获利动能将是股市走升的重要动力。

而下周台股有重量级电子股投资人说明会登场，正是检视企业获利动能的重要窗口。分析师认为，从已公布的6月营收来看，权值股台积电6月营收较去年同期成长11.7%，第二季的合并营收亦创下新高，预估下周三(16日)登场的台积电法说不会让投资人失望。

〞只要Guidence(展望)还有利多，台股就是往好的方向看。〞群益投信投资长吴文同说。

吴文同认为，尽管市场有美股及台股已过分涨多的声音，但在美股没有明显回头之前，台股不会急着先行反转。

他认为下周美股从2012年一路来的多头不会嘠然而止，外资在台股虽然有一些观望，但台湾产业面已见到不错的改善，台股大盘温和向上的格局仍有机会持续，在大型股和金融股轮动撑盘下，大盘甚至有机会挑战9,700点。

摩根的许长泰也认为，台股受惠下半年电子股旺季来临，加上iPhone6上市在即，拉抬台湾供应链营运动能，将连动台股再上一层。

不过台新投顾总经理庄明书看法相对保守，认为台积电、大立光等个股展望亮丽早已符合市场预期，再推动股市的动能有限。他同时指出，台股近来跟涨美股，只要美股出现修正，台股也难脱修正命运。他预估下周台股面临回档修正的机率超过一半。

他同时指出，下周美国有部分重要金融股的财报将出炉，在近期大型银行纷遭当局罚款的情况下，必须留意相关个股是否拖累美股进入修正。

美国股市周四走低，因担忧葡萄牙最大上市银行的财务状况，投资者对近期升势获利了结。 随着美股大跌，今日台股出现震荡，在平盘附近游走来回。

〞Intel法说如果好，当然会带动台湾投资人心情稳定一点...但是外资的买超力道已经缩到那么小，下周台指期如果往下结算，就没那么乐观。〞庄明书说。

不过他也同意，台股即使回档月线亦有支撑，提前修正将让市场更为健康，长线后市仍然有机会重新上攻。

**公债市场苦撑待变**

台股一路上涨引来居高思危的声音，公债市场却始终陷于空方氛围高涨的挣扎。

五年券 殖利率自5月下旬以来即一路弹升，至今还没有见到明显修正的行情，市场持券信心薄弱，将影响下周五年公债103/10期 的标售。

五年103/10将于下周二(15日)标售，但冷券市场存续期五年以下的公债一直有弃券卖压，交易商对此期券特别观望，保守心态表露无疑。

公债交易员指出，五年冷券103/4期 今年2月标售时的利率在1.08%，而6月底才标售的五年公债103/9期 一下子弹高至1.20%，评价大损使得103/4期承受了不小的压力。周五103/4期公债殖利率盘中弹升至1.2520%的新高，其殖利率水位也高于指标券。

市场气氛犹疑不定，交易员预估五年新券103/10的标债情况不容乐观，后续需求恐怕不高。虽然该期券的空单目前走高至150亿台币的相对大量，但这期券预定发行400亿台币，也比103/9期当初预定的350亿台币更多，轧空题材尚不足成为殖利率反转向下的利多理由。

至于国库截标的点位，交易员表示，虽然今年以来国库二度截标五年券，但是利率大多截在发行前交易的高位。只不过近期国际债市偏多，国库将如何看待利率走向，变数也不小。

他们预估，下周103/10期公债交易区间先看1.20-1.30%；10年券103/6期 则先看1.60-1.65%。

此外，20年公债新券103/11期 及30年公债103/12期 将在7月底密集标售，这不但考验寿险业者的胃纳量，也将真实反映近期政策开放寿险业者将国际板债券纳入境内投资水位的影响性。

〞五年、20年和30年的情况都不确定，只有10年盖着(压抑殖利率)，大家一定要等局势明朗才会做，不然变数太多了。〞一位大型证券商交易员说。

公债市场殖利率颠簸上行，部分也来自对利率曲线上扬的预期心理渐趋强烈。这类预期也慢慢从殖利率曲线尾端蔓延至前端，并对货币市场的短率进一步造成压力。

台湾央行周五午间标售的两年期存单和273天国库券，结果略出乎市场预料，两年期存单走高、273天国库券得标利率却走低。资金调度人士指出，利率走高预期反应在较长天期的存单，国库券则反应短钱去化压力仍高，这也表示下周的拆款及短票利率应不致受到近期市场对利率扬升的影响，仍将维持在低位水准。

两年期100亿台币定存单加权平均得标利率为0.747%，高于市场预期，较上月标售的同天期存单0.699%走高4.8基点。 另外，273天期国库券决标贴现率为0.423%，则低于市场预期。此得标利率较今年2月财政部标售同天期国库券决标贴现率0.449%走跌2.6基点。

**台币市场关注叶伦听证**

台币 市场部分，本周因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布6月利率会议记录的宽松基调，稍令美元承压，不过在美国升息预期逐渐发酵下，逢低美元回补力道增温，令今日台币实质交投转趋区间偏弱整理，本周台币主交投大致落在29.880-29.920附近。

展望下周，美联储主席叶伦周二、周三将分别赴参、众议院听证货币政策，市场关注此次叶伦的货币政策基调是否和此前的鸽派立场一致，如果叶伦谈话透露出美国将提前升息的蛛丝马迹，美元涨势可望再起。

〞叶伦听证时点落在上半周，预估上半周台币实质交投料偏向观望，下半周则看叶伦谈话内容而定。〞一位本地大型公营银行交易员说。

交易员亦指出，近期国际美元走势仍偏震荡，周五国际美元再度转强，吸引部分外资汇出，台币实质交投随亚币区间偏跌，其中韩元 盘初更出现跳空走势，不过随着出口商在29.920上方抛汇卖需出笼，稍有收敛台币实质交投贬幅，后续关注外资操作动态。

此外，时序逐渐逼近现金股利发放高峰，不排除外资在股利入袋后陆续调节台币部位，然而出口商在29.900上方抛汇意愿强劲，双方力道孰轻孰重也将左右台币后续走势。

台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。