修正-金属期市：伦敦期铜持稳，期铝接近13个月高位

(更正：因译文有误，内文第五段引语改为“超买程度无法与其他两项资产类别相比”，非“不像其他两项资产类别一样出现超买的情况”)

路透悉尼7月10日 - 伦敦期铜周四持稳，期铝守在13个月高点附近，供应缩减支撑金属价格，同时由于需求前景转佳，投资人重新投入已深跌一波的金属产品。

中国6月贸易数据进一步显示，中国经济今年开局疲软后，目前正缓慢企稳，不过出口增幅低于市场预期。

美国经济由寒冷天气打击中复元，以及欧洲的稳定需求，亦增添对全球成长的看好气氛。

纽约INTL FC Stone分析师Ed Meir表示，有监于股票、债券及大宗商品上半年异常同步上扬，一旦爆发修正，大宗商品或因最具防御功能而正吸引新的资金进驻。

“我们认为未来若出现一些状况或脱钩的景况，大宗商品应可站稳脚步，因其在过去四年走势经常落后，超买程度无法与其他两项资产类别相比，”他说。

“我认为这将持续引发基金投资的兴致。”

0726 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 近持平为每吨7,124美元。期铜周二曾攀抵四个半月高点7,212美元。

上海期交所指标9月期铜 跌0.8%，每吨收在50,570元人民币，稍早曾低见一周低位50,460元。

在上海，供应疑虑持续支撑铜价。据中国价格提供商Shmet，消息指称部份精炼铜供应商要求客户减少取货，铜升水闻讯即跳涨10美元至135-150美元。

中国6月铜进口下滑，降至2013年4月以来低位；因受青岛港事件影响，中国银行业者减少对金属进口的融资。

海关数据显示，中国6月铜进口量较上月减少7.9%，至35万吨。

LMT期铝 跌0.2%，至每吨1,936美元，与周三所创13个月高点1,959美元相距不远。 (完)

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