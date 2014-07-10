《焦点》印度总理莫迪首份预算出台，欲促增长兼控赤字

杰特利表示，希望在12月前就推出全国商品与服务税(GST)达成解决方案。

他还将国防、保险行业的外商直接投资比例上限从26%提高至49%。

他还表示，会设立一个高阶委员会来检讨回溯性征税问题。英国沃达丰(Vodafone) 等企业被追缴巨额税款，因此外界指责回溯性征税压制了外资投资。

杰特利希望通过承诺税负制度将保持稳定来安抚投资者，称政府“一般”不会回溯征税，但并未撤销这项法规。他表示，法院审理的几个案件将通过法律程序来解决。