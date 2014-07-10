《焦点》印度总理莫迪首份预算出台，欲促增长兼控赤字

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
杰特利表示，希望在12月前就推出全国商品与服务税(GST)达成解决方案。
他还将国防、保险行业的外商直接投资比例上限从26%提高至49%。
他还表示，会设立一个高阶委员会来检讨回溯性征税问题。英国沃达丰(Vodafone) 等企业被追缴巨额税款，因此外界指责回溯性征税压制了外资投资。
杰特利希望通过承诺税负制度将保持稳定来安抚投资者，称政府“一般”不会回溯征税，但并未撤销这项法规。他表示，法院审理的几个案件将通过法律程序来解决。
2015年3月止财年的预算案因今年大选而推迟出台。(完)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)