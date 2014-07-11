新闻稿：台湾中研院上修今年GDP至3.31%，复苏加速审慎乐观

(以下摘自台湾中央研究院的新闻稿)

路透台北7月11日 - 自今(2014)年四月以来，国际货币基金(IMF)、世界银行(World Bank)以及经济合作暨发展组织(OECD)都在其最新一期展望报告中调降全球经济成长率，最主要是因为美国与中国的第一季表现不如预期。尽管如此，一如IMF在世界展望报告对下半年所下的注解—复苏加快，这些重量级国际机构都一致认为今年的全球经济成长速度将超越去年的表现。至于台湾第一季的表现相当不错，实质GDP年增率3.14%高于所有机构的预测数字，其中民间消费、国外净需求为两大成长动力。

目前国家发展委员会发布之景气对策信号已连续四个月呈现绿灯灯号；甫公布的6月份PMI也连续16个月位于扩张的50%中线以上。以上资讯显示我国下半年成长动能可望持续乐观，我们预估2014全年实质GDP年增率由去年底预测的2.89%上修至3.31%。

在民间消费部分，商业营业额延续去年第四季以来的成长，今年第二季表现持续增强。民众的消费意愿也同时反映在消费者信心指数上，6月份总指数已创下历史新高纪录，显示民众对于未來景气看法相当乐观。预估今年我国实质民间消费的年成长率为2.62%，较去年底预测值1.99%增加0.63个百分点。民间投资部分，由于去年基期相对较高，在经济情况并未完全转好的情况下，预期民间投资将呈现温和成长。加上侨外、陆资来台投资金额缩减的背景下，预估今年实质民间投资年增率为 4.46%，较前次预测小幅下修0.05%。至于公部门投资方面仍旧低迷，因此加计政府、公营事业投资后，固定资本形成成长率将达2.93%。

对外贸易部分，今年以来出口表现稳健，第一季净输出成长10.39%。在世界主要先进国家持续复苏的情况下，对于出口市场的效益将逐渐发酵。OECD在上个月报告中预估全球贸易活动将逐季成长，全年可望达到4.4%，显示下半年外部需求比起过去两年要更为强劲。虽然中国大陸经济降温可能影响我国出口表现，但近期的中国PMI数据表示中国经济成长可能再次加速，因此负面冲击预期不大。加上台湾PMI指数中新增订单、新增出口订单亦稳定处于扩张阶段，因此我们对下半年的贸易表现保持乐观的看法。在考虑物价因素调整后，预估全年实质商品及服务输出年增率达4.25%，实质商品及服务输入年增率预估为 4.23%，且贸易顺差可望实现4.31%的年增率。

在物价水准方面，由于食物价格拉高，造成17项重要民生物资物价年增率高涨。虽然耐久性消费品物价下跌抵消部分消费者物价(CPI)的涨幅，第一季整体CPI仅成长0.80%，但因非耐久性消费品的权数较高，第三季的CPI年增率将继续走高。我们预估全年消费者物价指數年增率为1.52%，较前次预测增加0.23%。至于趸售物价指数(WPI)方面，预期全球景气将持续复苏，对于原物料价格的需求可望攀升；此外一些地缘政治的影响，如伊拉克内战问题，也可能推升WPI。虽然欧元区国家目前面临通货紧缩的压力，但欧洲央行的一连串货币政策预料可稳定物价。因此我们预估全年趸售物价指數年增率为0.91%。

货币供给方面，鉴于民间部门需求加温，加上股市表现稳定，资金动能已明显优于去年。值得注意的是，目前累积通货发行额处于今年以来的低点，预期货币供给的增速将放缓。预估2014年之狭义货币供给额M1B与广义货币供给额M2之年增率分别达到7.48%及5.64%。至于就业市场部分持续改善，除了缺工率提高之外，5月份失业率3.85%创六年新低。不过由于毕业季节到来，新一波毕业生投入就业市场，将使失业率微幅上升；预估全年平均失业率为3.98%。

事实上，目前全球经济已走出前次的〞大衰退〞，虽然过去的危机已逐渐淡化，但依旧伴随着新一波的威胁：欧元区国家的低通膨问题、中国可能爆发的金融危机以及新兴国家持续成长的问题。以上外在不确定因素都会影响下半年经济成长动能。在考虑预测误差与不确定因素之下，2014全年GDP成长率的50%区间预测为(2.12%，4.62%)。(完)