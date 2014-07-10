中国债市：七天回购利率转稳IRS微幅续涨，方向不明暂时震荡

路透上海7月10日 - 中国银行间资金市场七天期回购周四升势明显放缓并趋稳，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 仅微幅续涨。目前市场预期短期内政策面变数不大，方向不明朗IRS暂时震荡盘整。

本周以来，七天期回购加权利率 连续上行，其中上日涨幅超过20个基点(bp)。不过因大型银行出资意愿增加，以及公开市场连续净投放助力，今日七天期上行幅度明显收窄，最新仅逾1个bp，隔夜品种则走低约5个bp。

上海一银行交易员表示，七天回购加权利率今日趋稳，IRS整体变化有限，“最近没方向啊。”

国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6267/3.7283 3.7142/3.7911 3.9742/4.0531 4.2033/4.2900 4.2013/4.4675

上日 3.6089/3.7156 3.7058/3.7836 3.9700/4.0528 4.2100/4.2933 4.2059/4.4721

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变动 +0.0178/+0.0127 +0.0084/+0.0075 +0.0042/+0.0003 -0.0067/-0.0033 -0.0046/-0.0046

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。