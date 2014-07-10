新兴汇市：印尼卢比脱离七周高点，因总统选举结果充斥变数

此外，中国公布数据显示6月进出口增速均逊于预期之后，多数新兴亚币趋软。
韩元 连续第五个交易日收低。
泰铢兑美元 触及三个月高位，因受境外对冲基金需求推动，且泰国股市及本国公债价格均上扬。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.47 101.65 +0.18 +3.75 105.28
坡元 1.2412 1.2414 +0.02 +1.77 1.2632
台币 29.945 29.962 +0.06 +0.02 29.950
韩元 1013.10 1012.10 -0.10 +4.18 1055.40
泰铢 32.18 32.24 +0.19 +2.11 32.86
菲律宾披索 43.36 43.32 -0.08 +2.41 44.40
印尼卢比 11570.00 11620.00 +0.43 +5.10 12160.00
印度卢比 59.69 59.75 +0.10 +3.54 61.80
马币 3.1775 3.1725 -0.16 +3.08 3.2755
人民币 6.2023 6.1999 -0.04 -2.39 6.0539
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 孙茉莉/李婷仪 审校 田建华/张若琪)