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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 17:03 BJT

德国经济：春季表现弱于通常水平，但上行趋势不变--经济部

路透柏林7月10日 - 德国经济部周四表示，德国经济在春季的表现逊于通常水平，同时地缘政治不确定性目前给经济成长带来压力，不过上行趋势不变。

经济部在月度报告中称，“一旦当前的特殊情况结束，经济会继续上行，且劳动力市场会再次提速。”(完)
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