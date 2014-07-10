德国经济：春季表现弱于通常水平，但上行趋势不变--经济部

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
路透柏林7月10日 - 德国经济部周四表示，德国经济在春季的表现逊于通常水平，同时地缘政治不确定性目前给经济成长带来压力，不过上行趋势不变。
经济部在月度报告中称，“一旦当前的特殊情况结束，经济会继续上行，且劳动力市场会再次提速。”(完)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)