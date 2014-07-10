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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 17:09 BJT

英国金融：银行被开具的罚单增多，加大监管机构工作难度

因操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)，已有银行业者遭遇数以百万英镑的罚款，关于外汇市场一直遭到操控的指控现在也冒头。

“这对重建银行资本而言冲击很大。”贝利对彭博称。

“目前为止，这还没有引发重大金融稳定问题。这些事情处理起来需要仅仅围绕问题本身。”(完)
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