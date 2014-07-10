投行观点：中国对新能源汽车减税，特斯拉等高端电动车受益有限--野村

路透上海7月10日 - 中国决定免征新能源汽车车辆购置税，国际投行野村中国执行董事及行业分析师黄乐平认为，该项新政会对中低端新能源车的销售有一些刺激作用，但是对于类似特斯拉 等高端新能源车难有明显的激励，而且近阶段国内新能源车市场尚存在电池产能不足等瓶颈。

2009年中国对于排量1.6升以下小型车减免购置税，引发连续两年的国内车市购销热潮。不过，这次减税可能收效不会那么明显。

他说，减税对于销售肯定会有正面的帮助，那些对于价格较敏感的消费者可能会增加购买欲望，因此对价位较低的新能源车的销量刺激效果预计较明显，但高端电动车的消费者价格敏感度并不高。

周三的国务院常务会议决定，自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。

目前市场上销售的纯电动乘用车包括比亚迪 的E6、上汽集团 荣威E50及特斯拉 Model S等，但价差较大。如荣威E50售价在23万元人民币左右，特斯拉售价超过70万元。

其实，特斯拉进军中国以及政府补贴已使得国内新能源车的销售开始放量。不过，黄乐平认为，因国内电池产能瓶颈及充电桩等基础设施建设的滞后，中国提出的2015年国内新能源车保有量达50万辆的目标较难实现，合理目标应为20-30万辆。

据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车销售20,477辆，同比增长2.2倍，产销量已超过上年全年数量。其中纯电动汽车产销分别完成12,185辆和11,777辆。

他表示，在近期调研中，国内提供汽车电池的厂家普遍遇上产能瓶颈。由于大量电动大巴士的政府采购订单以及电动乘用车的需求上升，预计未来12个月内国内电池产能还是很紧张。比亚迪、力神等电池厂家目前均已启动扩产计划，但新增产能落实仍需要6个月至一年时间。

他预计，今年中国纯电动车的出货量为2.64万辆，而2015年和2016年出货量分别达10万辆和15万辆。

中国官方机构对于未来国内新能源车市场形势一直较为乐观。2012年国务院发布的节能与新能源汽车产业发业规划（2012-2020年）提出，到2020年纯电动车和混合动力车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。