《热点透视》通缩对英国是好事，对欧元区却是危机

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 王冠中

路透伦敦7月10日 - 英国出现了看似通缩的情况，看来是件好事。欧元区也出现了通缩的迹象，但看来就没这么乐观，对欧元区和对英国都不好。

英国消费物价正在下滑，6月零售价格较上年同期下滑1.8%，为2006年开始统计以来的最大同比降幅。Aldi 和Lidl 等折扣业者日益兴盛，带动了价格战，是零售物价通缩背后的部分原因。

另外就是国际趋势。汤森路透CRB大宗商品指数目前较2011年4月低了18.6%。2011年7月时，英国制造业的投入价格同比增长17.8%，现在同比则为下滑5%。

这样的通缩压力正在推升信心。英国6月消费者信心升至2005年以来最高水准。这种情况可能还会持续，因为英镑升值压低了进口价格。若目前在1.5%的英国通胀率下滑，且关键的房屋市场没有失控，英国央行就能延迟升息。

在欧元区方面，通缩情况比较复杂，且可能带来损害。尽管物价下滑会使消费力提高，但物价下滑压力主要反映并强化的是，整体经济成长疲软和部分国家失业率过高的情况。欧元区整体通胀率为0.5%，意大利和西班牙约在零水准。

若物价下滑让欧元区出口更具竞争力，就能带来改善。但若物价下滑所代表的是疲弱国家无法承受强势欧元的迹象，那么后段班欧元区国家就不会出现类似英国的强劲就业增长。通缩可能带来致命重创而非复兴。