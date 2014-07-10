《热点透视》通缩对英国是好事，对欧元区却是危机

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 王冠中
路透伦敦7月10日 - 英国出现了看似通缩的情况，看来是件好事。欧元区也出现了通缩的迹象，但看来就没这么乐观，对欧元区和对英国都不好。
英国消费物价正在下滑，6月零售价格较上年同期下滑1.8%，为2006年开始统计以来的最大同比降幅。Aldi 和Lidl 等折扣业者日益兴盛，带动了价格战，是零售物价通缩背后的部分原因。
另外就是国际趋势。汤森路透CRB大宗商品指数目前较2011年4月低了18.6%。2011年7月时，英国制造业的投入价格同比增长17.8%，现在同比则为下滑5%。
这样的通缩压力正在推升信心。英国6月消费者信心升至2005年以来最高水准。这种情况可能还会持续，因为英镑升值压低了进口价格。若目前在1.5%的英国通胀率下滑，且关键的房屋市场没有失控，英国央行就能延迟升息。
在欧元区方面，通缩情况比较复杂，且可能带来损害。尽管物价下滑会使消费力提高，但物价下滑压力主要反映并强化的是，整体经济成长疲软和部分国家失业率过高的情况。欧元区整体通胀率为0.5%，意大利和西班牙约在零水准。
若物价下滑让欧元区出口更具竞争力，就能带来改善。但若物价下滑所代表的是疲弱国家无法承受强势欧元的迹象，那么后段班欧元区国家就不会出现类似英国的强劲就业增长。通缩可能带来致命重创而非复兴。
对英国来说，欧元区疲弱景况是巨大的担忧。消费者支出能暂时继续推动英国经济。但如果其他欧洲国家持续景气低迷，英国出口和制造业者也会陷入困境，英国的贸易逆差会更恶化。欧洲通缩景况最终也会拖累英国。(完) (译文审校 蔡美珍)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)