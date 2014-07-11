重温稿-台湾货币市场：短率持稳，宽松环境舒缓对月底的紧张预期

* 市场资金持续宽裕对月底情势转向乐观

* 利率暂无变化空间，下周料延续本周宽松基调

* 两年期存单加权平均利率估走高1-2基点 (新增准备数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北7月10日 - 台湾银行间短率周四没有特殊变化。市场人士指出，市场资金连续数日来保持宽裕，龙头银行今日也主动到市场拆出，令市场对下半旬的资金情势逐渐趋于乐观，认为股利发放若分散且流转顺畅，市场或不至于太过紧俏。

银行资金调度人士表示，除了票券商有少量的资金缺口外，市场上没有什么资金需求。虽然部分银行因票券商维持关系考量，仍能以较高利率拆出，但量能均不大，除了等待申报央行存单外，资金去化管道仍十分有限。。

“虽然市场对利率的预期有些改变，但钱真的很多，我们想两年存单的利率还是上不到哪里去。〞一位大型银行交易员说。

宽松的资金环境令市场对明日将标售的两年期存单及273天国库券看法略有修正。一中型银行资金调度人士指出，市场资金近来满溢，虽然两年期可能落入升息循环，但因100亿台币的胃纳极少，预料利率走高仍然有限，暂估较前次平均利率0.699%走高约1-2基点。

台湾央行将在明日同时标售两年期存单及273天国库券，预估发行额度依次为100亿台币及200亿台币。两券都将在下周一(14日)发行。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.430%，也同于上日。

**短票利率稳定**

短票市场方面，大型票券商资金调度人士表示，要等到明日(周五)的例行发票高峰，资金缺口才会扩大。今日因发票量平平，资金调度需求不高，很早即能弥平缺口，利率则在银行和票券商都能接受的价位稳定下来，预料下周仍将在0.59-0.60%间徘徊。

票券商指出，与银行承作的利率已大致稳定，只要下周资金情势和本周雷同，预估利率不会有大幅变化。但下周五(18日)因例行发票量大，又开始接近下旬，票券商仍将谨慎以对，以防市场有突然的变化。

“今年金控获利不错，预估下半月开始金控发行短票会比较多，来因应股利发放。”一票券商交易主管说。

与银行承作的30天自保短票利率今日成交仍以0.59%-0.60%为主，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月9日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.593%。

台湾央行周四公布，共发行3,331亿台币存单，与今日存单到期金额3,330亿相较，存单发行余额增加1亿。

本周五央行存单到期3,666.5亿台币。下周央行存单到期总额为1兆435.05亿台币，落点分别为周一4,030.5亿、周二1,042亿、周三2,339.75亿、周四2,220.3亿及周五802.5亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负156亿台币，累积超额准备为负1,103亿台币、加计前期1%的超额准备为负123亿台币。

**RP市场钱多券少**

台湾债券市场附买回(RP)利率仍然不变。交易员说，市场资金仍宽裕，尤其是今日有不少投信和寿险进场询券，但券源不算充裕。

〞钱虽然很多，但大家不忍心杀他们一刀。〞一位证券商交易员表示。

交易员说，日前央行标售一年期定存单，其标售利率弹高，市场短率有蠢动迹象。不过，目前还仅止于一年期的点位，在最前端的隔拆、短期金融同业拆款以及附买回市场方面，则尚未有明显上扬的情况。

台湾央行上周末标售的364天期定存单加权平均得标利率为0.54%，高于市场预期的0.519%附近。至于每日冲销的利率方面，央行委托大型金融机构的隔夜代收利率仍维持在0.388%水位不变。重贴现率也连续三年维持在1.875%的水位。

票券商交易员也表示，目前市场资金依旧宽松，附买回利率大致将先维持在目前的偏低位不变。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，与上日相同。