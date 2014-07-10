马来西亚央行：升息25个基点至3.25%，以控制债务和通胀

路透吉隆坡7月10日 - 马来西亚央行周四宣布将指标利率上调25个基点至3.25%，一如市场此前广泛预期。这是央行三年来首次升息，旨在遏制不断上升的消费者债务和通胀率。

“鉴于增长前景坚稳，而通胀率持续高于长期均值，货币政策委员会决定调整政策宽松度，”央行在声明中指出，“此次货币政策的正常化还希望减轻经济和金融更广泛失衡的风险，因失衡可能损及马来西亚经济增长前景。”（完）