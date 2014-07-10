路透基点：中粮集团敲定32亿美元贷款案，获12家银行参贷--TRLPC

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国最大的粮食贸易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)已经签署一笔32亿美元的巨额贷款，用于支持其收购来宝集团的农产品业务，并偿还股东贷款。

12家银行参与该笔俱乐部贷款。星展银行和汇丰控股分别承贷4.7亿美元和4.51亿美元。三菱东京日联银行和Societe Generale Asia分别承贷3.01亿美元。澳洲联邦银行(CBA)、Rabobank International Hong Kong和Westpac Banking Corp Beijing分别承贷2.82亿美元。

参贷银行还包括：中国银行(香港)(2.29亿美元)、西班牙对外银行(BBVA)(2.25亿美元)、澳新银行(1.88亿美元)、中国银行(卢森堡)(1亿美元)和渣打银行(8,900万美元)。

中国银行(香港)任额度管理行，汇丰为协调行。贷款签约于7月4日。

如同此前报导，贷款中有10亿美元将用于收购，剩余22亿美元用于偿还股东贷款。

一年期贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码100个基点，而22亿美元五年期贷款利率为加码135个基点。一年期贷款不提供费用；而五年期贷款提供费用，综合定价低于150个基点。

银行可以选择只承贷五年期部分，或者两部分贷款都参与。