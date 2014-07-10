马来西亚期市：棕榈油期货创九个月低点后反弹，受库存下滑消息提振

路透吉隆坡7月10日 - 周四马来西亚棕榈油期货收高，从早盘触及的九个月低点反弹，此前公布的行业报告显示，马来西亚棕榈油库存降至一年低位，显示未来供应吃紧。

马来西亚棕榈油局(MPOB)公布报告称，6月末棕榈油库存下滑10%至166万吨，创2013年6月月以来最低，因干旱天气限制了棕榈油的产量。

这是四个月来库存首度下滑，市场原先预期库存会降至180万吨。

“终端库存很紧张，且棕榈油基本面很强劲。产量在下滑--我认为7月也不会改善。”当地一交易员称。其预计7月末库存会降至165万吨以下。

“现在到了市场反弹的时机了。当前的基本面，我们预计未来价格会走高。”

指标9月棕榈油期约 收高0.6%，结算价报每吨2,387马币(林吉特)，从盘中所创的10月8日以来最低2,349马币反弹。

总成交量为53,867口，高于均值的35,000口。

船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，7月1-10日马来西亚棕榈油出口较上个月同期增长14.1%，受中国和印度需求旺盛提振。

另一船货调查机构的数据显示，7月1-10日马来西亚棕榈油出口增长18.7%。(完)

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