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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 19:18 BJT

OPEC月报：2015年OPEC市场份额料出现连续第三年下滑

该报告指出明年供应充沛，特别是若利比亚、伊拉克和伊朗等国解决断供问题取得进展的话。这些国家2014年的产量受到抑制。

OPEC在维也纳总部发出的报告称，“即便明年全球经济增长好于预期，且原油需求超过预估，OPEC也有足够的供应来供给市场。”

OPEC称，明年OPEC的原油需求将出现连续第三年下滑。该组织以外的石油供应，以及OPEC成员国液化天然气和非传统石油供应将超过世界需求增速。(完)
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