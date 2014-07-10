OPEC月报：2015年OPEC市场份额料出现连续第三年下滑

该报告指出明年供应充沛，特别是若利比亚、伊拉克和伊朗等国解决断供问题取得进展的话。这些国家2014年的产量受到抑制。

OPEC在维也纳总部发出的报告称，“即便明年全球经济增长好于预期，且原油需求超过预估，OPEC也有足够的供应来供给市场。”