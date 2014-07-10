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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 19:44 BJT

中美关系：两国双边投资协定谈判面临巨大困难--中国财政部副部长

路透7月10日 - 中国财政部副部长朱光耀周四表示，中美两国的双边投资协定谈判面临很大的困难。

朱光耀是在中美两国年度高层对话中做此表示的。(完)
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