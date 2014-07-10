东南亚股市：印尼指标股指创逾13个月收盘最高，关注总统选举结果

路透曼谷7月10日 - 周四印尼指标股指创逾13个月收盘最高，因外资流入推助大盘股飙升，但是对于周三总统选举结果不确定性的谨慎情绪仍存。

印尼股市 收高1.5%，盘中一度上涨2.8%。印尼两大总统候选人都宣称赢得选举。

尽管存在不确定性，但投资者看似为佐科赢得选举做准备，其被视为更亲和市场。

券商Ciptadana Securities在报告中称，“我们不会等到官方结果来确认佐科获胜，因通常快速计票结果的误差在0.5-1%。”

外资流入3.63亿美元，为近四个月来最大单日流入量。印尼卢比 兑美元触及七周高位。

外资买入Bank Mandiri 和Semen Indonesia 等大盘股。

其他东南亚股市大多上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示不急于上调利率。

泰国股市 连续第十一个交易日上涨，创13个月最高收盘。

本周泰国股市上涨1.5%，连续第四周上涨。周五泰国股市将因公共假期休市，下周一恢复交易。(完)

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 439.69 1.95 +0.45 +13.21 388.37

新加坡 3269.50 -5.96 -0.18 +3.22 3167.43

马来西亚 1892.62 1.46 +0.08 +1.37 1866.96

泰国 1518.01 10.09 +0.67 +16.89 1298.71

印尼 5098.01 73.30 +1.46 +19.27 4274.18

菲律宾 6937.21 33.42 +0.48 +17.78 5889.83

越南 584.88 -6.72 -1.14 +15.90 504.63

(完)

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