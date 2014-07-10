东南亚股市：印尼指标股指创逾13个月收盘最高，关注总统选举结果

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
路透曼谷7月10日 - 周四印尼指标股指创逾13个月收盘最高，因外资流入推助大盘股飙升，但是对于周三总统选举结果不确定性的谨慎情绪仍存。
印尼股市 收高1.5%，盘中一度上涨2.8%。印尼两大总统候选人都宣称赢得选举。
尽管存在不确定性，但投资者看似为佐科赢得选举做准备，其被视为更亲和市场。
券商Ciptadana Securities在报告中称，“我们不会等到官方结果来确认佐科获胜，因通常快速计票结果的误差在0.5-1%。”
外资流入3.63亿美元，为近四个月来最大单日流入量。印尼卢比 兑美元触及七周高位。
外资买入Bank Mandiri 和Semen Indonesia 等大盘股。
其他东南亚股市大多上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示不急于上调利率。
泰国股市 连续第十一个交易日上涨，创13个月最高收盘。
本周泰国股市上涨1.5%，连续第四周上涨。周五泰国股市将因公共假期休市，下周一恢复交易。(完)
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 439.69 1.95 +0.45 +13.21 388.37
新加坡 3269.50 -5.96 -0.18 +3.22 3167.43
马来西亚 1892.62 1.46 +0.08 +1.37 1866.96
泰国 1518.01 10.09 +0.67 +16.89 1298.71
印尼 5098.01 73.30 +1.46 +19.27 4274.18
菲律宾 6937.21 33.42 +0.48 +17.78 5889.83
越南 584.88 -6.72 -1.14 +15.90 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 田建华; 审校 王洋)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)