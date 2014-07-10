国际油市：柴油裂解价差小升，因库存下降

路透香港7月10日 - 亚洲柴油裂解价差小升，因新加坡柴油库存降至四周低点，以及需求有望改善。

据International Enterprise周四公布的数据，7月9日当周中质馏分油库存下降99万桶至1,190.4万桶。

韩国出口约21.9万吨柴油至新加坡，较前一周增长45%。数据也显示约3.2万吨柴油运往荷兰，一位在新加坡的交易员说这是一个孤立的事件，因向欧洲的套利窗口关闭。

柴油裂解价差从周三的13.31美元上涨至13.43美元。现货价差则从负0.37美元变至负0.36美元。

欧洲数据也带来一些额外的需求，行业监测公司Euroilstock周三公布的数据显示6月中质馏分油库存较前月下降2.4%至3.7913亿桶。

欧洲处在数年低点的利润率促使炼厂在6月削减产能。

不过，除非未来几周库存进一步下降，否则市场的进一步改善或受到限制，因目前新加坡的库存水平较一年期左右高出44%。

亚洲航煤价差也小幅走升，周四在每桶负0.32美元，周三则为负0.39美元。根据路透数据，航煤自5月12日起便陷入贴水区间。(完)

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