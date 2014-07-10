国际油市：石脑油裂解价差持平，8月后几无看涨因素

路透新加坡7月10日 - 周四亚洲石脑油裂解价差持平于每吨157.33美元。

交易商称，尽管预计8月又120万吨石脑油运抵亚洲，但大部分将是进入汽油池，石脑油的供应有限。

Bahrain卖出更多的8月石脑油，交易商称该炼厂售出5万吨8月20-23日装运的石脑油，买家不知，离岸价为每吨较中东报价稍低于20美元。

路透数据显示，这使得该炼厂8月出售的船货达到12.5万吨，比7月售出的两倍还多。

“不过汽油持续支撑石脑油。”新加坡一交易员称。

亚洲汽油裂解价差扩大涨幅，来到每桶13.56美元，逼近7月1日所创的近一年最高13.58美元。

买家从新加坡岸上轻质馏分油库存吸货，导致该库存下滑约9%或99万桶至七个月低位983.6万桶。新加坡岸上轻质馏分油库存主要是有汽油和汽油混合库存组成。

不过交易商称，在印度、印尼、中东和美国的汽油需求高峰结束之后，市场基本面或转向另外一面。

新加坡一交易商称，“石脑油市场当前强劲，但8月以后就没有支持市场的多头因素了。”

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