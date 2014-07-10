表格：美国7月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
路透7月10日 - 美国农业部(USDA)周四公布7月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 338.1 0.0 338.1 340.5 0.0 8,167.0 10,637.7
大麦 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 23.8 31.2
玉米 363.0 381.6 744.6 500.0 485.8 47,575.9 18,559.7
高粱 62.4 55.0 117.4 65.8 55.0 4,442.5 1,524.3
大豆 56.2 526.5 582.7 142.7 602.2 45,572.3 36,772.3
豆粕 48.8 93.6 142.4 49.3 93.6 9,862.2 9,483.2
豆油 12.8 0.0 12.8 14.0 0.0 771.2 886.4
皮马棉 0.4 0.2 0.6 0.9 0.2 679.3 859.3
陆地棉 67.6 203.3 270.9 69.6 203.8 10,102.8 12,642.3
稻米 77.3 0.1 77.4 77.8 0.1 3,111.2 3,543.9 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 田建华)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)