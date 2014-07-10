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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 21:41 BJT

美国股市：开盘下跌，受葡萄牙和意大利负面消息拖累

路透纽约7月10日 - 美国股市周四开盘下跌，受欧洲股市走弱拖累，后者主要受累于对葡萄牙最大上市银行的担忧以及意大利的经济数据低迷。

道琼工业指数 下跌153.9点或0.91%，报16,831.71点；标准普尔500指数 下跌17.75点或0.9%，至1,955.08点；Nasdaq指数 下跌65.01点，或1.47%，至4,354.02点。(完)
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