欧洲汇市：英镑兑美元下滑，因英国贸易逆差扩大和央行维持利率不变

* 英国央行宣布维持利率在纪录低位不变

* 英国5月贸易逆差扩大

* 欧元回吐涨幅，因担忧葡萄牙银行业

路透伦敦7月10日 - 英镑兑美元周四下滑，之前数据显示英国5月商品贸易逆差意外扩大，且英国央行维持利率在纪录低位不变。

英国央行货币政策委员会决定维持指标利率在0.5%不变。自金融危机最严重时期以来，英国央行就把指标利率维持在该水平，已持续超过五年的时间。

英国央行货币政策委员会公布利率时，没有发表任何声明，没有提供九名决策者就何时升息是否有分歧的进一步线索。

英镑兑美元 在央行公布利率决定后触及1.7105美元低位，之后小幅反弹至1.7124美元，下滑0.2%。

英镑兑欧元 基本持平在0.7949英镑。欧元回吐稍早录得的涨幅，因对葡萄牙银行业的担忧浮现，以及数据显示意大利和法国工业活动大幅放缓。

这数据会令欧洲央行放宽政策的压力加重。形成对比的是，市场广泛预期英国央行将在今年底或明年初升息，早于美联储升息的时机。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节。

交易商表示，尽管本周英国数据疲弱，但对英国央行升息时机将早于其他发达国家的预期预料将继续支撑英镑。本周数据显示，英国工业生产放缓，楼市开始降温。

英镑兑美元在过去一年的时间上涨超过15%，英镑贸易加权指数 上周升至近六年高位。Burberry 和Associated British Foods 等大型零售集团周四称，英镑强势带来压力。

英国国家统计局周四公布，英国5月全球商品贸易逆差92.04亿英镑(路透调查预估为逆差87.5亿)，4月修正为逆差88.12亿英镑。

“今日的数据令人有些失望，贸易逆差高于预期。但如果你看看细节，进口和出口都有增长，”摩根士册利汇市策略师Ian Stannard说。

“这表明英国贸易活动在扩张，所以应该会限制英镑下行，尤其是在波动率仍然很低和国际流动性仍然充足的汇市环境下。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价