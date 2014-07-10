欧洲股市：触及两个月低位，葡萄牙银行业忧虑拖累该国股市劲跌4.2%

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* 葡萄牙PSI指数劲跌4.2%
* FTSEurofirst 300指数收低1%
* 欧洲银行指数跌幅居前
路透伦敦7月10日 - 欧洲投资者周四全面降低在银行业的敞口，因愈发担忧葡萄牙最大市值的银行必利胜的体质，一泛欧绩优股指下滑至两个月低位。
葡萄牙PSI指数 大跌4.2%，至九个月低位，跑输其他欧洲股市，之前Espirito Santo Financial Group 的股票和债券暂停交易，因其母公司ESI出现“实质困难”。Espirito Santo Financial Group是必利胜银行(BES) 的最大股东。
必利胜银行(BES)股价暴跌19%，之后也暂停交易，整个欧洲的投资者对事件忧心忡忡。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1%，至1,349.89点，盘中跌至5月初来最低的1,342.68点。
股市被抛售，金融股跌幅最猛，STOXX Europe 600银行股指数 急跌1.7%，至12月中来的最低位。
投资者担忧葡萄牙金融业体质，令葡萄牙10年期公债收益率升至4%以上，因对葡萄牙债务危机的忧虑重燃，该国在2011年寻求救助。
其他欧洲市场也受压，意大利指数 急跌1.4%，因数据显示意大利5月工业生产跌幅为2012年11月来最大，为该国经济复苏蒙上阴霾。德国DAX指数 下挫1.52%，报9,659.13点。
Euro STOXX 50波动率指数 触及两个月高位，收升10%，暗示风险厌恶情绪增强。
英国富时100指数 下滑0.68%，收报6,672.37点；法股CAC指数 下跌1.34%，收报4,301.26点。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。