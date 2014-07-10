芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因预期将丰收

路透芝加哥7月10日 - 美国大豆期货周四下跌，交易商说，因预报天气良好将有利作物生长，市场愈发预期美国大豆将丰收。

新作和旧作大豆合约收在日内低位附近。

新作11月大豆合约 跌穿每蒲式耳11美元的心理关口，为1月31日来首次。

在美国农业部周四公布月度供需报告前，交易商轧平头寸。市场预期该份政府报告将上调对旧作和新作大豆供应预估。

豆粕期货下。豆油上涨，受原油价格上涨支撑。

美国农业部在周四早上称，最新一周出口销售旧作大豆56,300吨，符合预估的-100,000至100,000吨。

出口销售新作大豆526,500吨，预估为300,000至500,000吨。

8月大豆期货合约 跌13-3/4美分，报每蒲式耳12.32-3/4美元。

8月豆粕合约 收低6.8美元，报每短吨399.3美元。

8月豆油合约 升0.34美分，报37.48美分。

今日CBOT大豆预估成交量为151,699口，豆粕为75,470口，豆油为91,193口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)