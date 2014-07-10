纽约期市：咖啡期货跌至约五个月低位，可可期货涨跌互见

路透纽约/伦敦7月10日 - 阿拉比卡咖啡期货周四走低，因投机者结清头寸，导致价格跌至五个月低位，且预期天气温和，抺去季节性霜冻带来的溢价。

受阿拉比卡咖啡期货下跌拖累，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货下滑，势将录得六周来表现最差的一天。可可期货涨跌互见，之前公布的欧洲可可加工数据略低于市场预期。洲际交易所(ICE)原糖期货连续第二日挫跌至四个半月低点，因预期巴西收割报告将显示甘蔗收割进展迅速。

在咖啡期货市场，阿拉比卡咖啡期货下跌拖累纽约和伦敦两个市场，交易员表示，他们认为是基金卖盘触动一轮自动卖单，导致咖啡期货下跌，且跌穿1-4月升势的50%费波纳奇回档技术位。在汤森路透/CoreCommodity CRB指数 追踪的19种商品中，阿拉比卡咖啡期货是今日迄今表现最差的商品。

洲际交易所(ICE)9月阿拉比卡咖啡期货 劲跌9.90美分，或5.7%，收报每磅1.63美元，之前跌至2月20日来最低的1.6280美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 跌47美元，或2.3%，报每吨2,009美元。

指标ICE次月可可期货 收跌6美元，或0.2%，报3,081美元。LIFFE-9月可可期货 尾盘转跌为升，收高3英镑，或0.2%，报每吨1,915英镑。

数据显示欧洲第二季可可加工量同比下跌0.7%，略逊于持平至增长2%的市场预期。但全球压榨增长前景保持不变。

ICE-10月原糖期货 跌0.13美分，或0.8%，收报每磅17.29美分。

市场收市后，巴西行业协会Unica表示，在6月下半月，巴西主要的中南部甘蔗种植带的压榨量为4,410万吨，高于之前两周的4,150万吨，符合预期。

LIFFE-8月白糖合约 跌5.50美元，或1.2%，收报每吨453.50美元。(完)

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