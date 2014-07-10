《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.39 -0.31 -0.66 1976459
搜狐 54.88 -0.89 -1.60 532654
网易 76.12 +0.07 +0.09 259378
百度 183.32 -1.62 -0.88 2928252
台湾
台湾积体电路 22.95 +0.53 +2.36 3175469
联电 2.50 -0.03 -1.19 240879
日月光 6.65 +0.05 +0.76 119669
硅品精密 8.28 -0.07 -0.84 709713
和信超媒体 1.03 -0.03 -2.83 178443
友达 4.21 -0.03 -0.71 79968
中华电信 32.08 -0.14 -0.43 12289
台湾国际航电 57.35 -0.51 -0.88 1807027
香港
中国移动 49.31 +0.11 +0.22 102348
中国联通 15.86 +0.05 +0.32 72360
中国电信 50.46 -0.20 -0.39 2448
中芯国际 4.75 +0.16 +3.49 50535
电讯盈科 6.04 #N/A #N/A 217
(完)
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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 徐文焰)