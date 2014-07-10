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市场报道 | 2014年 7月 11日 星期五 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.39 -0.31 -0.66 1976459

搜狐 54.88 -0.89 -1.60 532654

网易 76.12 +0.07 +0.09 259378

百度 183.32 -1.62 -0.88 2928252

台湾

台湾积体电路 22.95 +0.53 +2.36 3175469

联电 2.50 -0.03 -1.19 240879

日月光 6.65 +0.05 +0.76 119669

硅品精密 8.28 -0.07 -0.84 709713

和信超媒体 1.03 -0.03 -2.83 178443

友达 4.21 -0.03 -0.71 79968

中华电信 32.08 -0.14 -0.43 12289

台湾国际航电 57.35 -0.51 -0.88 1807027

香港

中国移动 49.31 +0.11 +0.22 102348

中国联通 15.86 +0.05 +0.32 72360

中国电信 50.46 -0.20 -0.39 2448

中芯国际 4.75 +0.16 +3.49 50535

电讯盈科 6.04 #N/A #N/A 217

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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