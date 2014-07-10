日本经济：劳动力短缺问题加剧，企业面临危机

Peach面临的窘境，凸显出日本这个全球老龄化速度最快国家一个普遍存在的问题。由于外国移民很少、招聘法规僵化以及工作年龄人口快速减少，日本刚刚借助首相安倍晋三的改革举措摆脱20年来的通缩泥潭，不少企业又要面对招不到工人的难题。日本工作年龄人口在2030年之前预计将减少1,300万。

企业扩张业务遭遇到这些问题的同时，外界也对企业投资推动经济复苏的前景产生疑问。日本5月机械订单较前月骤降19.5%，为纪录最大月度跌幅，并促使政府表示订单增长势头似陷入停滞。

“劳动力短缺导致经济进入增长瓶颈的可能性很高，特别是在就业市场依然缺乏灵活性的情况下，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示。“需要付出更大努力提高就业市场的流动性，让更多的工人转移到成长性领域中，同时增加工人数量，包括移民的数量。”

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**低薪与低利润率企业风险高**

由于愈来愈严重的劳动力短缺问题，日本面对其他发达国家从未遇到过的局面，但考虑到该国迅速老化且不断减少的人口，这也不足为奇。日本政府对于放宽长期移民限制或废除严苛雇佣法规的呼声充耳不闻，并未给本国带来什么好处。

政府数据显示，日本5月求才求职比为1.09，连续第18个月上升。制造业和服务业的招聘广告数量大幅上升。

对于一些日本企业而言，劳动力短缺的问题更加严峻。

信用研究公司东京商工调查(Tokyo Shoko Research)称，在今年上半年，有10家企业由于薪资成本上涨而倒闭，多于上年同期的四家。