更新版 1-英国央行：维持指标利率不变，但决策层立场或很快产生分歧

**任重道远**

但同时也不能忘记，目前距离经济站稳脚跟并支撑长期成长，还有很长一段距离。

周四稍早公布的数据显示，英国5月商品贸易逆差意外扩大，表明出口未能像央行和政府所期望的那样加快。

薪资成长也仍然疲弱，暗示经济进一步增长并不会刺激通胀上升。

“尽管有点难以预测，但我们认为6月和7月间发布的数据将不足以说服货币政策委员会(MPC)的鹰派成员为升息投赞成票，”汇丰经济分析师Liz Martins说。

“整体失业人数继续下降，但是继上月委员们一致投票以来，通胀和薪资成长甚至更加疲弱了，”

由于MPC中有一些新成员，因此分析师们若想判断有多少利率决策者可能倾向于投票加息，就变得有点复杂了。

三位新面孔之一的夏菲克(Minouche Shafik)周三表示，央行或将下调对该国经济闲置产能的预估。这可以看作升息时间正在飞速迫近。

英国央行将于8月13日公布下一份季度通胀报告，届时央行总裁卡尼等官员将对最新经济前景给予详细说明。

夏菲克还表示，她相信英国的生产率缺口不大可能因经济回归成长而得到很大修正。这再度暗示她可能认为加息的时间临近。

不过她强调说，生产率情况前景不明，突出表明英国央行距离升息究竟有多远仍不确定。夏菲克从8月1日起将担任英国央行副总裁。(完)