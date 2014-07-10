金砖国家：7月10日股汇市收盘纵览

路透7月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月10日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收报1,062.37点。
中国股市：沪综指走势乏力震荡近收平，后市料下试2,000点支撑
香港股市：小幅收高，受美联储会议记录推动
中国汇市：人民币即期高开低收与中间价背离，仍难破6.2元阻力位
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拉美股市：巴西股市劲扬，因投资者押注周二巴西在世界杯半决赛惨败，可能会降低巴西总统迪尔玛·罗塞夫连任的几率。巴西股指 涨逾1%。
拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索兑美元下滑，受葡萄牙银行业忧虑拖累
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南非股市：跟随全球市场走势下跌1%左右，投资者担心葡萄牙最大上市银行背后的家族控股企业的财务状况，且中国经济数据悲观。指标Top-40绩优股指数 收低0.87%，报45,937点；综合指数 下滑0.79%，报50,994点。
南非汇市：兰特兑美元走软，因数据显示制造业产出降幅远超预期
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印度股市：在震荡走势中小幅收低，因财长杰特利(Arun Jaitley)誓言将缩窄财政赤字并开放国防、保险等行业，但提振作用被缺乏重大改革举措引发的失望情绪所抵消。NSE指数 收跌0.23%至7,567.75点。BSE指数 跌0.28%至25,372.75点。
印度汇市：印度卢比录得近一个月最大单日跌幅，对于预算案的乐观情绪被欧洲股市暴跌冲散且关键止损单被触发。卢比兑美元 收报60.19/20，周三收报59.75/76。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.22%，报749.13点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.11%，至33.9500卢布；卢布兑欧元 升0.21%，至46.2100卢布。(完)
(整理 石冠兰 审校 王兴亚)