《SAFT专栏》透明度提高了，美联储却并不快乐

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
史坦说到点子上了：投资者应当更加不确定才对，多数风险资产的价格应该比目前水平再低一些，才能反映那些不确定性的潜在成本。
然而，史坦说这很让他困惑，有点言过其实了，他完全有能力理解情况为什么会这样。现已回到哈佛大学教书的史坦，曾经在美联储带头提倡采用货币政策工具，以联储独有的不事张扬的方式控制市场过热。
他的观点遭到联储主席叶伦的完全否定。后者认为，以监管和劝诫为本质的宏观谨慎措施在控制市场过热方面效果更好。
虽然叶伦承认“金融市场风险普遍有所上升”，但她依然认为货币政策和宏观谨慎政策不能混为一谈，货币政策要顾及就业和通胀，而宏观谨慎政策的目标是保证市场和机构的安全。
说得直接点，问题在于投资者懂得领会央行意图。
他们很明白美联储不会向市场大泼货币政策冷水，至少目前为止，还不具备升息的前提条件。薪资增长目前还很疲软，尽管通胀在朝好的方向发展，但仍低于央行2%的目标。
看起来也许不太明智，但目前市况和造就当前市况的投资者的现状就是如此。
换句话说，都怪美联储把事情挑得太过明白了。(完)
(编译 徐文焰/王丽鑫/白云; 审校 郑茵)
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