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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 08:27 BJT

《香港报摘》--信报7月11日

* 要闻版头条：

--金管局前总裁任志刚接受专访时表示，香港必须创建一个可靠而有效率的金融平台，同时与其他市场配合发展，在竞争环境下「独占鳌头」；他又认为，10月将启动的「沪港通」对本港离岸人民币市场的发展会有帮助。 * 其他： 　　--于本月初上市首天股价涨三成的瞩目新股鸿福堂 ，继日前产品有机黑豆豆浆遭食物安全中心验出受病菌污染，公司再陷食品安全问题，旗下“杏汁金腿猪肺汤”再被食安中心发现含过量蜡样芽胞杆菌。

--内地经济增长有放缓趋势，一项有关香港出口贸易坏账的调查显示，内地连续第四年成为本港出口商最主要坏账来源，虽然数据较过往几年轻微下跌，但仍占42%，当中以广东省坏账比率最高，占23%。。

--一个由渣打 直接投资有限公司牵头的财团，拟投资1.24亿美元（约9.7亿港元），收购龙湖地产 重庆市的商业项目28%股权，渣打出资6,940万美元，其余金额由一间大型中资机构投资公司，及一亚洲家族企业共同投资。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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