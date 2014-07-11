《香港报摘》--信报7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 要闻版头条：
--金管局前总裁任志刚接受专访时表示，香港必须创建一个可靠而有效率的金融平台，同时与其他市场配合发展，在竞争环境下「独占鳌头」；他又认为，10月将启动的「沪港通」对本港离岸人民币市场的发展会有帮助。 * 其他： --于本月初上市首天股价涨三成的瞩目新股鸿福堂 ，继日前产品有机黑豆豆浆遭食物安全中心验出受病菌污染，公司再陷食品安全问题，旗下“杏汁金腿猪肺汤”再被食安中心发现含过量蜡样芽胞杆菌。
--内地经济增长有放缓趋势，一项有关香港出口贸易坏账的调查显示，内地连续第四年成为本港出口商最主要坏账来源，虽然数据较过往几年轻微下跌，但仍占42%，当中以广东省坏账比率最高，占23%。。
--一个由渣打 直接投资有限公司牵头的财团，拟投资1.24亿美元（约9.7亿港元），收购龙湖地产 重庆市的商业项目28%股权，渣打出资6,940万美元，其余金额由一间大型中资机构投资公司，及一亚洲家族企业共同投资。（完）
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路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。