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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 08:14 BJT

《香港报摘》--经济日报7月11日

* 要闻版头条：

--葡萄牙银行财困重燃欧债危机忧虑，葡债为首的欧元区弱国债捱沽，连同欧洲经济数据差，银行股拖累欧美股大泻，午市跌幅收窄。 * 其他： 　　--细价楼市场造价急升，买家甚至出现不理性追价情况。昨日马鞍山新港城出现一宗因估价不足而挞订（放弃订金）的个案，买家损失逾15万港元离场，为炽热的二手楼市响起警号。

--市场消息指猪肉食品企业万洲国际（新上市编号： ）拟重启上市计划，初步定于7月24日起招股，集资约23亿美元（约180亿港元）。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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