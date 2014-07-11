《香港报摘》--其他报纸重要消息7月11日

* 明报：

--电盈 刚以189亿港元收购CSL，成为本港电讯业一哥。印度传媒The Economic Times昨日引述消息人士称，电盈有意卖盘的印度电讯软件公司Subex，获电盈及葡萄牙科技公司WeDo洽购，相关讨论仍在初步阶段。

--被视为“自由行概念股”的化妆品集团莎莎 ，由于内地客消费减弱打击，首个财季的港澳地区同店销售仅增长1.9%，与去年同期录得近两成增幅比较，明显大幅放缓，创下近五年最低季度增长纪录。集团表示将加强产品组合，及提升价格竞争力，带动次季销售增长。 * 苹果日报：

--内地楼市今年以来急速降温，但埋单计数上市内房企的中期销售总额续创新高，惟按年增幅放缓至一成，逊于年初的预期。半数公司未能完成全年销售目标的四成，仅三间房企达标率五成或以上，最落后的依然是花样年 。蓝筹股中海外 在6月份销情回弹带动，半年销售额达730亿港元，惟按年跌9%，近十年首次出现倒退。 * 东方日报：

--Uniqlo母公司迅销集团 再下调今年度盈利预测。该集团公布，截至今年五月底止首三季纯利按年下跌4.1%，至848.36亿日圆，主要因汇兑溢利减少。而继四月后，集团再度下调至八月底止全年盈利预测，由880亿日圆降至780亿日圆，换言之，今年度盈利按年将下跌约13.7%。 * 文汇报：

--大学公布的一项调查显示，与2013年比较，本港出口商的平均“拖数期”从50天上升至69天，其中内地连续第四年成为坏账来源之首，占42%，尤以来自广东的坏账比重最高。香港总商会理事余鹏春表示，这几年有更多商家到内地做生意，拖数以及坏账的情况均有所增加，但随着内地营商环境发展成熟，相信情况会好转。 * 大公报：

--香港公营房屋身价再创新高，何文田富贵居屋俊民苑3月两破顶，实尺9,429港元扑万再创历史；观塘翠屏北迷你户实尺8,764港元破尽市区历史，仅次于大埔太和邨，膺全港次贵公屋王，公屋居屋尺价陆续扑万，港人难免仍要捱贵楼。（完）