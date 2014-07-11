《香港报摘》--其他报纸重要消息7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 明报：
--电盈 刚以189亿港元收购CSL，成为本港电讯业一哥。印度传媒The Economic Times昨日引述消息人士称，电盈有意卖盘的印度电讯软件公司Subex，获电盈及葡萄牙科技公司WeDo洽购，相关讨论仍在初步阶段。
--被视为“自由行概念股”的化妆品集团莎莎 ，由于内地客消费减弱打击，首个财季的港澳地区同店销售仅增长1.9%，与去年同期录得近两成增幅比较，明显大幅放缓，创下近五年最低季度增长纪录。集团表示将加强产品组合，及提升价格竞争力，带动次季销售增长。 * 苹果日报：
--内地楼市今年以来急速降温，但埋单计数上市内房企的中期销售总额续创新高，惟按年增幅放缓至一成，逊于年初的预期。半数公司未能完成全年销售目标的四成，仅三间房企达标率五成或以上，最落后的依然是花样年 。蓝筹股中海外 在6月份销情回弹带动，半年销售额达730亿港元，惟按年跌9%，近十年首次出现倒退。 * 东方日报：
--Uniqlo母公司迅销集团 再下调今年度盈利预测。该集团公布，截至今年五月底止首三季纯利按年下跌4.1%，至848.36亿日圆，主要因汇兑溢利减少。而继四月后，集团再度下调至八月底止全年盈利预测，由880亿日圆降至780亿日圆，换言之，今年度盈利按年将下跌约13.7%。 * 文汇报：
--大学公布的一项调查显示，与2013年比较，本港出口商的平均“拖数期”从50天上升至69天，其中内地连续第四年成为坏账来源之首，占42%，尤以来自广东的坏账比重最高。香港总商会理事余鹏春表示，这几年有更多商家到内地做生意，拖数以及坏账的情况均有所增加，但随着内地营商环境发展成熟，相信情况会好转。 * 大公报：
--香港公营房屋身价再创新高，何文田富贵居屋俊民苑3月两破顶，实尺9,429港元扑万再创历史；观塘翠屏北迷你户实尺8,764港元破尽市区历史，仅次于大埔太和邨，膺全港次贵公屋王，公屋居屋尺价陆续扑万，港人难免仍要捱贵楼。（完）
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路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。