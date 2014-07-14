《香港重要政经日程》--7月14日-7月24日

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
================== 今日重要政经消息=================
7月14日（周一）
-- 6月份外汇基金境外资产数字。
--10:00 富豪酒店 股东特别大会。
--10:45 世纪城市 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月15日（周二）
-- 中国圣牧 首日挂牌。
-- 林麦集团 公布中期业绩。
--11:00 勒泰商业地产 股东特别大会。
7月16日（周三）
--10:00 好孩子 股东特别大会。
--11:00 光汇石油 股东特别大会。
--15:00 I.T Limited 股东周年大会。
--16:00 远东控股 股东特别大会。
7月17日（周四）
-- 香港公布4-6月失业率。
-- 维达国际 公布中期业绩。
--16:00 万达商业地产 股东特别大会。
7月18日（周五）
--10:30 香港教育 股东特别大会。
--15:00 伟易达 股东周年大会。
7月21日（周一） -- 香港公布6月份消费物价指数。
-- 港灯--SS 公布中期业绩。
--10:30 五矿资源 股东特别大会。
7月22日（周二）
-- 长江生命科技 公布中期业绩。
-- 长江基建集团 公布中期业绩。
*7月23日（周三）
--10:00 领汇房地产基金 股东周年大会。
--10:30 中广核矿业 股东特别大会。
--11:00 数字王国 股东特别大会。
--11:30 迪生创建 股东周年大会。
*7月24日（周四）
-- 香港公布6月出入口数字。
-- 电能实业 公布中期业绩。
--11:00 谢瑞麟 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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