《中国报摘》--中国证券报7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 头版头条:
--消息人士透露，央企混合所有制改革将主要采取分批试点的模式，成熟一批推一批，最快下周二首批试点名单将公布。
* 其他:
--20家基金行业协会启动中国基金行业协会联席会机制，江苏省创业投资协会会长张伟任联席会首轮轮值主席。
--家电业内人士表示，美菱电器 与其大股东四川长虹 有可能会收购意大利白电企业意黛喜，后者控股股东、持有44.1%股权的梅洛尼家族有意出让其所持股权，市场估计收购价将超过50亿元人民币。
--江淮汽车 公告称，拟通过发行股份的方式吸收合并其大股东江汽集团，预估值为63.98亿元。
--中科招商投资管理集团正与比亚迪 合作，成立产业投资基金，在全国开展充电桩设施建设。
--全国民航年中工中会议近日召开，会议首次提出，组建民航投资管理有限公司，设立民航投资基金，吸引社会资本广泛参与民航建设。
--国家能源局近日将陕西神木送河北电网500千伏输电工程输电价格下降26.51%，开启了输电价格有升有降、能升能降的先例。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。