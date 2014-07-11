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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 08:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月11日

* 头版头条:

--消息人士透露，央企混合所有制改革将主要采取分批试点的模式，成熟一批推一批，最快下周二首批试点名单将公布。

* 其他:

--20家基金行业协会启动中国基金行业协会联席会机制，江苏省创业投资协会会长张伟任联席会首轮轮值主席。

--家电业内人士表示，美菱电器 与其大股东四川长虹 有可能会收购意大利白电企业意黛喜，后者控股股东、持有44.1%股权的梅洛尼家族有意出让其所持股权，市场估计收购价将超过50亿元人民币。

--江淮汽车 公告称，拟通过发行股份的方式吸收合并其大股东江汽集团，预估值为63.98亿元。

--中科招商投资管理集团正与比亚迪 合作，成立产业投资基金，在全国开展充电桩设施建设。

--全国民航年中工中会议近日召开，会议首次提出，组建民航投资管理有限公司，设立民航投资基金，吸引社会资本广泛参与民航建设。

--国家能源局近日将陕西神木送河北电网500千伏输电工程输电价格下降26.51%，开启了输电价格有升有降、能升能降的先例。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 曾祥进)
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