《全球重要经济事件一览表》--7月11日-7月18日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月11日(五)
美国怀俄明--第六届落基山经济峰会。发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联储银行总裁洛克哈特以及费城联储银行总裁普洛瑟。
7月14日(一)
法国斯特拉斯堡--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会经济与货币事务委员会的季度听证会。
东京--日本央行货币政策会议(至7月15日)。
7月15日(二)
伦敦--金融政策委员会(FPC)委员英国央行总裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席财政委员会会议(0900)。
巴黎--法国央行总裁诺亚就信用卡安全年度报告召开新闻发布会(0730)。
悉尼--澳洲央行发布7月货币政策会议记录(0130)。
7月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货币政策报告在众议院金融服务委员会进行第二天作证(1400)。
洛杉矶--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在南加州大学讲话，主题为“货币政策与马奇诺防线”(1600)。
华盛顿--美联储公布经济形势褐皮书(1800)。
渥太华--加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告。总裁波洛兹就货币政策报告召开新闻发布会(1515)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月货币政策会议记录(0730)。
7月17日(四)
美国欧文斯伯勒--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在当地一会议上发言，主题为美国经济与货币政策(1735)。
伦敦--英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话(0745)。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。计划中无利率声明公布。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加国际金融与监管中心一会议的小组讨论。
芬兰波里--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为芬兰经济(1245)。
7月18日(五)
东京--日本央行将发布6月政策会议记录(2350)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。