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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 08:18 BJT

全球矿业：澳洲矿商Fortescue预计短期内铁矿石价格将反弹

路透悉尼7月11日 - 澳洲大型矿商Fortescue Metals Group 周五预计，短期内铁矿石价格将反弹，并称2014会计年度已发运1.244亿吨铁矿石。

Fortescue称已完成扩张项目，年产能提高至1.55亿吨，2014会计年度资本支出略低于财务指引，为19亿美元。

6月铁矿石价格跌至21个月低位每吨89美元，因大量新供应远远超过了全球最大买家中国的需求。此后铁矿石价格反弹至96.90美元，但今年迄今仍累计跌近28%。

Fortescue表示，随着高成本生产企业离开市场，预计短期内市场将重归平衡，从而使价格稳定下来。

该公司称，2014会计年度其产品的平均实现价格为每干公吨106美元，交货成本为每湿公吨52美元，公司致力于降低这一数字。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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