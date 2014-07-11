《新兴市场重要经济事件预告》--7月11日-7月18日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月11日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
7月14日(一)
马卡迪市--世界银行行长金墉到访菲律宾(至7月15日)。金墉将同当地政府官员、市民团体、民间行业以及青年组织人士会面。他还将在菲律宾总统办公室组织的一会议上发言。
7月15日(二)
巴西利亚--巴西央行召开政策货币委员会会议(至7月16日)。
比勒陀利亚--南非央行将召开为期三天的货币政策委员会会议(至7月18日)。
圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议(2200)。
7月16日(三)
暂无重要经济事件预告。
7月17日(四)
布达佩斯--匈牙利经济协会和财政委员会会议，发言人包括匈牙利经济部长Mihaly Varga、该国National Bank总裁Gyorgy Matolcsy以及央行总裁Marton Nagy。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
7月18日(五)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。