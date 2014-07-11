中国金融：央行正在核实媒体关于中行跨境人民币业务的报导--发言人

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透上海7月11日 - 新华社英文周五引述中国人民银行发言人称，央行正在对媒体所称的一国有商业银行违反洗钱规定的报导进行核实。此前中行 跨境人民币产品“优汇通”深陷其困扰。
“我们已经注意到媒体关于某商业银行跨境人民币业务的报导，并且正在核实相关事实。”央行发言人表示。
中央电视台周三报导，中国银行的“优汇通”业务不符合外汇管理相关规定。在操作中，银行和移民中介相互勾结，帮客户造假洗钱。在经历被叫停传言后，该行有关人士对路透明确表示，该项业务不违规、不违法，因此不会叫停。
中行“优汇通”风波引发各方关注。央行行长周小川周四在中美战略经济对话期间回应称，“这件事昨天刚刚发生， 所以我们说时间是不够的，首先要弄清情况到底是怎么样，还需要花点时间。”
中国在2006年发布的反洗钱法中对金融机构反洗钱义务进行了规定，要求金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，及按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。