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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 08:28 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆隔夜挫至101.06，至101.00下方才有买单

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* 美元兑日圆隔夜走低，部分短线投机性多仓因而轧平

* 投资者仍在避险，日股可能跟随美股走低，美国公债收益率(殖利率)下滑

* 101.00下方挂有买单，但其下挂有更多停止单，100.80下方数量更多

* 部分银行目前建议逢高抛售，预计汇价将进一步下探

* 101.00处有期权今日到期，101.45-50区域亦有部分期权到期

* 目前仍在多数重要技术水准上方，若收在其下则可能非常利空

(完)

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