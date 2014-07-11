《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
*工商时报：
--日前来台的福建省委书记尤权，昨日低调拜访合库金 ，并由合库金董事长廖灿昌接待。据悉，合库是此次福建省委书记一行唯一拜访的台资银行，金融圈人士认为，合库银行除了已规画申设福州第三分行，同时也在积极推展与中国农业银行合资成立同样位于福建省的同安村镇银行，展现布局海西特区的旺盛企图心，应是主要原因。
--南山人寿昨日公布6月税后获利58.45亿台币，应是成立以来单月获利新高，包括南山人寿、国泰人寿、富邦人寿及新光人寿在内的四大寿险，合计6月单月获利就高达212.6亿台币，其中包含40亿台币现金股利及近百亿台币实现资本利得。
--寿险业者争取国际保险业务中心(OIU)更有〞创意〞。保险局长曾玉琼昨日与寿险公会理事长许舒博会面，了解保险业对OIU的建议，业界估计，金管会7月底前将公布的提升保险业竞争力方案，估计会将开放OIU业务纳入。
--农委会主委陈保基表示，德商动物疫苗大厂罗曼公司，因今年四月被美商礼来并购，并购过程中对原来计画势必重新进行评估，并无撤资现象。
*经济日报：
--经济部次长杜紫军表示，中韩宣示年底洽签FTA(自由贸易协定)，加上台湾内部存在服贸、两岸协议监督条例立法等诸多变数，经济部将不求快，盼紧接中韩FTA洽签后，加码谈出一份不低于南韩待遇的货贸清单。
--财政部公布今年6月赋税收入统计，除综合所得税、土地增值税与契税等相关房产税收外，各税表现普遍亮眼。单月税收展现〞股市强、房市弱〞格局，证交税收增幅超过50%；土增税收则是20个月首见衰退。
--台湾迈向高龄化社会，寿险业建议活化寿险保单，开放保单以〞定期减少保险金额〞批注方式，将超出需求的寿险保障转化为老年退休资金，并争取保险商品纳入劳退自选平台。
--行政院会通过〞就业服务法〞修正草案，未来凡应聘在公、私立大学讲座、学术研究且经教育部认可的外国人，及经取得永久居留者，不须申请工作许可，即可在台工作。此举有助延揽国际优秀人才来台服务。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。