《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月11日

*工商时报：

--日前来台的福建省委书记尤权，昨日低调拜访合库金 ，并由合库金董事长廖灿昌接待。据悉，合库是此次福建省委书记一行唯一拜访的台资银行，金融圈人士认为，合库银行除了已规画申设福州第三分行，同时也在积极推展与中国农业银行合资成立同样位于福建省的同安村镇银行，展现布局海西特区的旺盛企图心，应是主要原因。

--南山人寿昨日公布6月税后获利58.45亿台币，应是成立以来单月获利新高，包括南山人寿、国泰人寿、富邦人寿及新光人寿在内的四大寿险，合计6月单月获利就高达212.6亿台币，其中包含40亿台币现金股利及近百亿台币实现资本利得。

--寿险业者争取国际保险业务中心(OIU)更有〞创意〞。保险局长曾玉琼昨日与寿险公会理事长许舒博会面，了解保险业对OIU的建议，业界估计，金管会7月底前将公布的提升保险业竞争力方案，估计会将开放OIU业务纳入。

--农委会主委陈保基表示，德商动物疫苗大厂罗曼公司，因今年四月被美商礼来并购，并购过程中对原来计画势必重新进行评估，并无撤资现象。

*经济日报：

--经济部次长杜紫军表示，中韩宣示年底洽签FTA(自由贸易协定)，加上台湾内部存在服贸、两岸协议监督条例立法等诸多变数，经济部将不求快，盼紧接中韩FTA洽签后，加码谈出一份不低于南韩待遇的货贸清单。

--财政部公布今年6月赋税收入统计，除综合所得税、土地增值税与契税等相关房产税收外，各税表现普遍亮眼。单月税收展现〞股市强、房市弱〞格局，证交税收增幅超过50%；土增税收则是20个月首见衰退。

--台湾迈向高龄化社会，寿险业建议活化寿险保单，开放保单以〞定期减少保险金额〞批注方式，将超出需求的寿险保障转化为老年退休资金，并争取保险商品纳入劳退自选平台。

--行政院会通过〞就业服务法〞修正草案，未来凡应聘在公、私立大学讲座、学术研究且经教育部认可的外国人，及经取得永久居留者，不须申请工作许可，即可在台工作。此举有助延揽国际优秀人才来台服务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。