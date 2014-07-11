台湾个股：鸿海与贵州省签署协议，共同研发大数据、奈米科技等项目

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透台北7月11日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 集团周四晚间表示，将与中国贵州省签署多项协议，在贵州针对大数据、奈米科技、趋势重点项目重点研发。
鸿海新闻稿中称，此项签署中还将与贵州省和北京大学、清华大学针对大数据和碳奈米等重点领域研发。
鸿海也称，将复制目前在北京和清华大学的合作关系，藉着〞清华-富士康奈米科技研究中心〞以往的模式做为合作基础，在贵州推动奈米技术的研发，特别是在创新应用的领域上。
鸿海认为这项合作能大幅提升贵州在奈米技术领域的发展，也将让贵安新区成为奈米技术成功商业化的重要示范区域。
鸿海周四公布，6月合并营收为3,169.93亿台币，较上年同期成长4.06%，月增率则达18.3%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。