中国个股：江淮汽车拟发行股份吸收合并江汽集团，预估值约为64亿元

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透上海7月11日 - 中国安徽江淮汽车股份有限公司 最新公告称，拟通过发行股份的方式吸收合并江汽集团，预估值约为63.98亿元，此外本次配套募资金的上限约5.96亿元。公司股票自7月11日起复牌交易。
刊登在上海证券交易所的公告并指出，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资，发行价格为不低于9.11元/股，按照发行底价计算，配套募集资金的发行股份数预计不超过6,542.26万股。
上述重组完成后，江淮汽车的实际控制人仍为安徽省国资委。
江淮汽车表示，本次交易标的资产的预估值约为63.98亿元，按照调整后本次发行价格10.12元/股计算，本次发行股份数量约为6.32亿股，鉴于本次交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份将注销，本次交易实际新增股份约为1.77亿股。
公告并称，重组完成后江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团将予以注销；公司将集整车生产及汽车零部件业务于一体，将实现江汽集团汽车相关业务整体上市。
江淮汽车股票自2014年4月14日起停牌，停牌前收报10.20元人民币，此前一个月累计上涨9.92%。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。