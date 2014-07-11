航空产业：中国民航局拟组建民航投资公司，吸引社会资本参与建设

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透北京7月11日 - 中国民用航空局日前会议首次提出，组建民航投资管理有限公司，设立民航投资基金，吸引社会资本广泛参与民航建设。
国家民航局局长李家祥在周三召开的全国民航年中工作电视电话会议上并强调，要重点配合“丝绸之路经济带”战略构想，推进西安、乌鲁木齐、银川、昆明的航权开放，继续支持上海自由贸易试验区民航业务先行先试。
“促进京津冀地区航空运输协调发展，...确保北京新机场等重点工程按时保质顺利实施，加快基础设施建设项目实施进度，改善民航发展基金使用和管理模式。”他称。
公开信息显示，民航投资管理有限公司由首都机场集团公司、海航航空控股有限公司、嘉实资本管理有限公司等9家企业联合出资成立，注册资本1亿元，资金使用主要集中于民航行业各类项目。
国务院办公厅2013年印发的《促进民航业发展重点工作分工方案》曾指出，要改善促进民航业发展的金融服务，研究设立主体多元化的民航股权投资(基金)企业，并完善民航企业融资担保等信用增强体系。
中国证券报援引业内人士称，民航投资管理有限公司的成立以及民航投资基金的设立，将有效促进民航投融资体制改革，引更多民资“活水”进入民航业，推动民航产业健康有序发展。
国务院4月23日常务会议上曾决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。会议并表示下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。